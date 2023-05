To najgorsza seria Warty Poznań od 2021 roku! Zieloni przegrywają z Radomiakiem. Bramkarz warciarzy zaliczył kiks kolejki, a może i sezonu

Poniedziałkowe spotkanie z Radomiakiem był dla Warty meczem "na rozprężenie" po ligowym sezonie. Po wczorajszym zwycięstwie Lecha z Rakowem (2:0), Kolejorz zapewnił sobie prawo gry w europejskich pucharach. Oznacza to, że Zielonym pozostała gra o prestiż i... pieniądze za wywalczenie danego miejsca w tabeli. Przed spotkaniem z radomianami, warciarzom, w przypadku porażki we wszystkich trzech spotkaniach, groziło obsunięcie się nawet na 10 miejsce.

Obie ekipy przystąpiły do tego meczu bez swoich "zębów trzonowych". Zieloni musieli łatać dziury w środku obrony. Warta rozpoczęła bez Szymonowicza, Stavropoulosa oraz Ivanova. Radomiak wyszedł na ten pojedynek bez najskuteczniejszego strzelca, Leonardo Rochy oraz pozbawiona Raphaela Rossiego. W tym pojedynku przez dłuższy czas lepiej wyglądali gospodarze, którzy nie dopuszczali Radomiaka do ani jednego strzału, jednak kiedy rozpoczęli strzelanie, to wpadało wszystko do bramki Adriana Lisa.