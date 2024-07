To nie bajki. Pierwszy transfer Lecha Poznań stanie się faktem! Szwed przebywa na testach medycznych. Kto odejdzie z Kolejorza?

Szwed na testach medycznych w Lechu Poznań

Douglas przyleciał do Poznania w niedzielę wieczorem. W poniedziałek rozpocznie testy i prawdopodobnie we wtorek podpisze umowę z Lechem Poznań. Wcześniej zawodnik grał dla Vasteras SK, który jest beniaminkiem ligi szwedzkiej. W niej zespół 22-latka nie jest żadną rewelacją. Ba! Jest outsiderem, który regularnie oddaje punkty przeciwnikom. Po 12 meczach tego roku (w Szwecji rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień) ekipa z miasta położonego ok. 100 km na zachód od Sztokholmu, jest na ostatnim miejscu w tabeli, zdobywając zaledwie 8 punktów i jest jednym z głównych kandydatów do spadku.