To nie była udana niedziela dla kibiców Lecha Poznań i Cracovii. Fani mieli prawo być wściekli. Zobacz zdjęcia z trybun

40 362 - tylu dokładnie widzów zjawiło się na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Fani Lecha oraz Cracovii nie mieli wielu powodów do optymizmu. I jeśli ktoś miałby wychodzić po meczu zadowolonym, to na pewno ci drudzy. "Pasy" przyjechały do Poznania by nie przegrać. To zadanie zostało spełnione. Co więcej, podopieczni trenera Dawida Kroczka nie stracili bramki, a więc mogą być podwójnie zadowoleni.