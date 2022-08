To nie jest radosny weekend dla fanów Lecha Poznań. Kolejorz przy blisko 12 tys. kibiców po raz trzeci przegrał w lidze [ZDJĘCIA] Bartosz Kijeski

Po porażce ze Śląskiem (0:1) poznaniacy spadli na ostatnią pozycję w tabeli i wiele wskazuje na to, że przez jakiś czas tam pozostaną. Mecz z trybun oglądało dokładnie 11 627 widzów, co przy obecnych wynikach nie jest najgorszym wynikiemZobacz kolejne zdjęcia z trybun ---> Robert Woźniak Zobacz galerię (17 zdjęć)

Kibice Kolejorza mają coraz mniej powodów do radości. Lech Poznań po raz trzeci w tym sezonie w PKO Ekstraklasie przegrywa na własnym stadionie. Tym razem od lechitów lepsi okazali się zawodnicy Śląska Wrocław, którzy pokonali niebiesko-białych przy Bułgarskiej 0:1. Po tej porażce poznaniacy spadli na ostatnią pozycję w tabeli i wiele wskazuje na to, że przez jakiś czas tam pozostaną. Mecz z trybun oglądało dokładnie 11 627 widzów, co przy obecnych wynikach nie jest najgorszym wynikiem.