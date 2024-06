To są najbardziej niebezpieczne rośliny. One są trujące

Zatrucie roślinami może być drobne lub bardzo niebezpieczne, od podrażnienia skóry po poważne konsekwencje dla zdrowia. Nie warto jednak bagatelizować zagrożenia, szczególnie jeśli chodzi o dzieci czy zwierzęta.

Szczególnie jeśli mamy w domu małe dzieci, czy młode zwierzęta, które interesują się wszystkim to warto pomyśleć nad wymianą toksycznych roślin na te które są bezpieczne dla maluchów. Bezpieczne rośliny to między innymi storczyki i fiołki afrykańskie. Rośliny o ozdobnych liściach oraz zioła to najliczniejsza grupa bezpiecznych okazów.