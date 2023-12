To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz karpia. Poznaj skutki spożywania tej świątecznej ryby. Jest zdrowa? Katarzyna Kulik-Libuda

Karp to ryba hodowlana, która króluje na wigilijnym stole. Można go spożywać na wiele sposobów - jako gotowany, smażony, pieczony, faszerowany, w galarecie. Występują też wersje na ostro i słodko. Ale czy karp korzystnie wpływa na nasze zdrowie? Sprawdziliśmy jego wartości odżywcze. Zobacz w naszej galerii, co się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz karpia.