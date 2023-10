To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz śliwki. Poznaj właściwości tego pysznego owocu. Śliwki królują jesienią!

Odmiany śliwek uprawianych w Polsce

Śliwka to nazwa owocu śliwy, czyli drzewa lub krzewu z rodzaju Prunus, należącego do rodziny różowatych. Należą do niego różne gatunki roślin, które są uprawiana i rosną też w Polsce dziko, ale w większości pochodzą z rejonów Azji Mniejszej i Środkowej. Mówiąc o śliwkach zwykle mamy jednak na myśli owoce śliwy domowej (Prunus domestica), które dojrzewają głównie we wrześniu, choć istnieją odmiany wczesne i późne. Smakiem śliwek można więc cieszyć się od wczesnego lata do późnej jesieni.