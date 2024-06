To wyjątkowa okazja - możesz pomóc wybudować studnię na Saharze. W Poznaniu odbędzie się wyjątkowa aukcja charytatywna!

Wyjątkowa aukcja w Poznaniu

W najbliższy piątek, 21 czerwca, o godz. 18:30 odbędzie się wyjątkowa aukcja unikatowej biżuterii etnicznej, ręcznie wykonanej przez Tuaregów z Sahary. Będzie to jedyna okazja do zakupu tych niezwykłych zestawów biżuterii, w tym również wyrobów z kolekcji firmy YES.