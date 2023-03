To zawody, które cenimy najbardziej. Sprzątaczka bardziej prestiżowa niż polityk? Naukowcy zbadali

Jak podkreśla autorka badania, na to dlaczego np. osoba sprzątająca postrzegana jest jako bardziej prestiżowa niż polityk, a mechanik ma większą wartość społeczną niż żołnierz, wpływa wiele czynników.

- Jednym z nich jest czynnik psychologiczny, czyli to czego potrzebujemy i czego bardziej doświadczamy. Prawie każdy ma samochód, więc większość z nas doświadcza potrzeby jego naprawy. Praca mechanika wymaga też odpowiedniej wiedzy, więc skoro ja nie umiem naprawić samochodu, a ktoś inny to potrafi, to jego umiejętności są dla mnie ważne. Z kolei praca żołnierza nie dotyczy nas bezpośrednio. Nie dostrzegamy efektów pracy, jeśli ona nie nas nie dotyczy. To oczywiście nie oznacza, że wartość tego zawodu jest mniejsza, tylko w subiektywnej opinii my tego nie widzimy – wyjaśnia dr Andrałojć.