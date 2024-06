Toast za Wolność w Poznaniu. Tak świętował Adam Szłapka i jego wyborcy oraz koledzy z partii. Zobacz zdjęcia Emilia Ratajczak

Poseł Platformy Obywatelskiej przyjechał 3 czerwca do Poznania, by wspólnie z partyjnymi kolegami i wyborcami świętować rocznicę 4 czerwca. Na placu Wolności zebrało się kilkadziesiąt osób, by wspólnie wypić "Toast za Wolność".