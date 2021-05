Tomasz Kędziora, wychowanek Lecha Poznań: Wielkopolska to mój dom! Reprezentacja Polski w Opalenicy

Tomasz Kędziora u byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka był podstawowym prawym obrońcą. Rozegrał 9 na 10 meczów, stąd jego nieobecność w marcu była sporym zaskoczeniem i sam zawodnik miał prawo myśleć, że Euro 2020 może odbyć się bez niego.

- W marcu nie zostałem powołany na mecze eliminacji, ale trener zadzwonił przed powołaniami. Wybrał wtedy innych zawodników, ale dalej na mnie liczył. Grałem wszystkie mecze w klubie i jestem gotowy do tego, aby pomagać reprezentacji. (...) Oglądałem konferencję prasową, na której były podawane nazwiska powołanych. Nie wiem, dlaczego to dla was jest takie ważne? - dopytywał sam zawodnik pytany o to, jak dowiedział się o powołaniu na kadrę.

Trzeci dzień w Opalenicy pod znakiem przyjazdu jednej z największych gwiazd: