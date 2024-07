TOP 10 jezior najchętniej wybieranych w Wielkopolsce na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi?[04.07.2024]

Na miejscu 8 w rankingu najlepszych Jezior w Wielkopolsce znajduje się Jezioro Mierzyńskie w powiecie Międzychodzkim to oddalone o 110 km od Poznania, bardzo atrakcyjne jezioro. Aktualnie brak oceny wody przez Główny Inspektorat Sanitarny Udogodnienia na jeziorze Mierzyńskim: - wyznaczona strefa w wodzie - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - punkt czerpania wody - kosze na śmieci - toaleta - natryski - przebieralnia - maszst z flagą WOPR - ratownik - miejsce do kąpieli dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska - punkt gastronomiczny Płatny Parking

