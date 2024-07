TOP 10 jezior najchętniej wybieranych w Wielkopolsce na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi? [10.07.2024]

Jezioro Niedzięgiel czyli znany i przez niektórych kochany Skorzęcin. Nasz numer 2 w rankingu polecanych jezior w Wielkopolsce To o 80 km oddalone od Poznania jezioro cieszy się wielką sławą w Wielkopolsce. Według oceny z dnia 20 czerwca woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli. Udogodnienia: - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - Wydzielone miejsca na grill/ognisko - punkt czerpania wody - kosze na śmieci - toaleta - natryski - przebieralnie - maszt z flagą WOPR - ratownik - miejsce do kąpieli dla dzieci - miejsce na plaży dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska -liczne punkty gastronomiczne w pobliżu plaży Parking przy plaży w Skorzęcinie

Adrianna Jackowiak