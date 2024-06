TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce, idealnych na jednodniowy wypad rodzinny, tylko godzinę od Poznania. Sprawdź gdzie warto się wybrać

Wielkopolska pełna atrakcji

Wielkopolska to region nie tylko bogaty w historię, ale również pełen pięknych krajobrazów, które zachęcają do eksploracji. Dla rodzin szukających inspiracji na jednodniowe wypady, Wielkopolska ma wiele do zaoferowania. Od Zamku w Kórniku, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, po Zamek Stobnica – każde z tych miejsc ma swoją unikalną historię i urok, które przyciągają turystów z różnych zakątków Polski. Wybierając się na jednodniowy wypad, warto uwzględnić te malownicze lokalizacje, aby w pełni doświćzyć tego, co najlepsze w Wielkopolsce.