TOP 12 sklepów z odzieżą używaną w Poznaniu. Zobacz listę popularnych lumpeksów w mieście

Sklep z używaną odzieżą można znaleźć w każdej dzielnicy Poznania. Jednak niektórzy przejeżdżają pół miasta, by odwiedzić najbardziej popularne second handy. Wybierając się na spacer ulicą Dąbrowskiego, można ich naliczyć ponad pięć, na ul. Święty Marcin też jest kilka na tyle popularnych, że nawet podczas remontu ulicy były otwarte. Osiedlowe lumpeksy często pozytywnie zaskakują asortymentem. Po analizie opinii z Googla udało się nam zrobić spis TOP 12 lumpeksów w Poznaniu. W rankingu przedstawione są sklepy z oceną powyżej 4, którą postawiło co najmniej 10 osób.