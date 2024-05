Tort, szampan i "Oda do radości" na Starym Rynku w Poznaniu. Uczcili 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Zobacz zdjęcia

- Pamiętajmy o tym, jak wiele zawdzięczamy Unii Europejskiej i jak ogromną transformację przeszła Polska przez te 20 lat. Najbliższe lata i najbliższe wybory są szczególnie ważne. To właśnie w nich będziemy decydować o tym, jak będzie wyglądać Europa. Czy to będzie ta wspólna Europa - pokoju i bezpieczeństwa, dobrobytu, w której możemy podróżować, przemieszczać nasz kapitał, mieszkać gdzie chcemy i inwestować czy to będzie inna Europa. Taka, której chcą nasi oponenci, którzy myślą o jej dezintegrowaniu, o tym, żeby to były znowu poszczególne państwa rządzone w sposób autokratyczny, żeby to nie była wspólnota. Dlatego zachęcam, niezależnie od poglądów, żebyśmy poszli i zagłosowali, wybierając wspólną Europę - mówił kandydat do Parlamentu Europejskiego.