Totolotek Puchar Polski: Znamy już półfinalistów tegorocznej edycji rozgrywek na szczeblu województwa wielkopolskiego

W czterech spotkaniach 1/4 finału Pucharu Polski padło sporo bramek. Najwięcej, bo aż pięć, zdobyli zawodnicy Centry Ostrów Wielkopolski, którzy w tegorocznej edycji zanotowali już 14 trafień w trzech spotkaniach. Sporo emocji przyniosły także spotkania w Kleczewie oraz Nowych Skalmierzycach. Dla Pogoni była to okazja sprawdzenia swoich umiejętności na tle rywala z wyższej klasy rozgrywkowej. Przypomnijmy, że podopieczni Łukasza Bandosza wciąż pozostają w walce o awans do III ligi, a spotkanie z Nielbą Wągrowiec pokazało, czy drużyna jest gotowa na grę na wyższym poziomie.

Mimo przewagi, goście długo nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza Pogoni. Końcówka pierwszej połowy przyniosła sporo emocji. Najpierw drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, otrzymał Mateusz Nogaj. To nieco podłamało gospodarzy, co skutecznie wykorzystała Nielba, strzelając ważną bramkę do szatni. W drugiej połowie obraz gry nie zmienił się, momentami gracze z Nowych Skalmierzyc byli bezradni. W ostatnich minutach meczu przyjezdni zadali drugi cios, dzięki czemu przypieczętowali swój awans do półfinału.

Warta II Poznań - Unia Swarzędz 0:0 (4:5 rz.k)

"Zieloni" przystąpili do meczu z Unią Swarzędz, wzmocnieni piłkarzami z pierwszego zespołu. Na nic się to jednak zdało w pojedynku z bardziej doświadczonym zespołem. Spotkanie od początku do końca było dość wyrównane, a to sprawiło, że doczekaliśmy się rzutów karnych. Podopieczni Patryka Kniata lepiej znieśli presję i to oni zameldowali się w półfinale rozgrywek.