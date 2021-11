Tragiczna śmierć niemowlęcia w Złotowie. Matka i jej partner oskarżeni o zabójstwo nie przyznają się do winy

Tragedia w Złotowie: Matka i jej partner zabili 6-tygodniowe dziecko

Do zdarzenia doszło 22 listopada, w Złotowie. Matka 6-tygodniowej dziewczynki zadzwoniła do sąsiadki, informując ją, że coś niedobrego dzieje się z jej kilkutygodniowym dzieckiem. Sąsiadka przyszła do mieszkania, w którym znajdował się tylko partner matki. Kobieta stwierdziła, że dziecko nie oddycha i wezwała pogotowie ratunkowe.

Na miejscu lekarz stwierdził zgon dziecka. Później wezwano policję i prokuratora.