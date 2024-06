Tragiczna śmierć strażaka we Wtórku. Są zarzuty dla nastolatków, którzy śmiertelnie pobili 25-latka przed dyskoteką

Tragiczna noc w Wtórku

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na parkingu przed dyskoteką we Wtórku koło Ostrowa Wielkopolskiego. 25-letni strażak ochotnik z OSP Zamęty został brutalnie pobity do nieprzytomności, a następnie zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. Policja po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast rozpoczęła działania, które doprowadziły do zatrzymania siedmiu podejrzanych o udział w bójce.