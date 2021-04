Tragiczny wypadek w Lednogórze. Oskarżony przyznał się do winy

Następnie głos zabrał Dominik G.:

- Jeśli chodzi o poprzednie zeznania, to byłem w szoku. Nie pamiętam, co mówiłem. Przyznaję się do winy. Chciałbym bardzo przeprosić rodziny zmarłych kolegów. Obudziłem się w szpitalu, jak policja mnie zabierała. Nie pamiętam rozmów w szpitalu. Przed wypadkiem dobrze się czułem, nie czułem się pijany. Nie pamiętam, ile wypiłem. Nie wiem, czy tego wieczoru czułem działanie alkoholu, nie kojarzę tego tak do końca. Kiedy hamowałem, to auto hamowało i puszczało. Nie pamiętam, czy się zatrzymywaliśmy. Żałuję tego, co się stało. Gdyby to było możliwe, oddałbym życie za moich kolegów. Nie ma innych słów, które zastąpią żal rodziców. Proszę o wybaczenie