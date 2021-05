Tragiczny wypadek w Lednogórze. Zapadł wyrok w sprawie Dominika G. Mężczyzna pójdzie do więzienia

Oskarżyciele wnosili o wymierzenie kar proponowanych przez prokuraturę, za wyjątkiem pozbawienia wolności - tutaj wnioskowana kara to 8 lat. Z kolei obrońca, mec. Jędrzej Kwiczor, wnioskował o 3 lata pozbawienia wolności.

- Żaden wyrok nie zrekompensuje straty rodzin, które straciły osoby najbliższe. Trzeba brać pod uwagę to, że kodeks karny przewiduje tylko 8 lat pozbawienia wolności przy tego rodzaju przestępstwie. Prokurator proponował tutaj 5 lat pozbawienia wolności, ja jako pełnomocnik oskarżycieli - maksymalną karę. Śmiem twierdzić, że gdyby Kodeks karny przewidywał wyższą sankcję, to oskarżony dostałby zdecydowanie większy wyrok. Jego zachowanie niczego nie usprawiedliwia, a skutki tego zachowania są po prostu fatalne.

Zarówno kierujący, jak i dwaj pasażerowie, również mieszkańcy gminy Łubowo w wieku 17 i 19 lat z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali w Gnieźnie i Wrześni. Pasażerowie zmarli.

W lipcu 2020 roku na drodze wojewódzkiej w Lednogórze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch nastolatków. Badanie wykazało, że 21-letni kierowca, który przeżył wypadek, był pijany - miał ponad promil alkoholu. Dominik G. na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył nim w przydrożne drzewo.

Wypadek w Lednogórze: co się stało?

- Było to zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne, które spowodowało śmierć dwójki młodych osób, które przecież na tę śmierć nie zasługiwały. Nie będę używał słowa "zadowolenie" w kontekście poszkodowanych rodzin, one oczekiwały sprawiedliwości. Na pewno gdyby wyrok był niższy, byłoby inne odczucie sankcji. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że maksymalna kara przy tego rodzaju przestępstwach to 8 lat - dodaje radca prawny.

