Tragiczny wypadek w Margoninie w powiecie chodzieskim. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne

Do wypadku doszło we wtorek, 6 lutego, ok 2-3 kilometry za Margoninem w kierunku Chodzieży.

Jak mówi Artur Binkowski, rzecznik prasowy chodzieskich strażaków w rozmowie z portalem asta24.pl, służby otrzymały informację o

trzech osobach podróżujących. Jedna z nim znajdowała się poza pojazdem i pilnie wymagała pomocy. Po dojeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Mężczyzna w średnim wieku był reanimowany, niestety nie udało się go uratować. Dwie kolejne osoby - mężczyzna i kobieta odniosły lżejsze obrażenia.

Droga była zablokowana.

