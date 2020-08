Tragiczny wypadek w Prusimiu. Rolnik zaklinował się w kopaczce do ziemniaków. Nie przeżył

Do tragicznego zdarzenia doszło w Prusimiu, podczas prac polowych.

Rolnik wpadł do jedne z maszyn rolniczych, dokładnie do kopaczki do ziemniaków.

- 4 zastępy strażaków próbowali wydostać mężczyznę. Niestety, lekarz stwierdził jego zgon na miejscu - mówi dyżurny wielkopolskich strażaków.

Do zdarzenia doszło tuż przed południem.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 11.43 - mówi strażak.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Nie wiadomo, jak mężczyzna mógł znaleźć się w maszynie.