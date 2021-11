Tragiczny wypadek w Skokach. Pociąg relacji Poznań - Wągrowiec śmiertelnie potrącił 19-latka Arkadiusz Dembiński Kacper Bagrowski

W poniedziałkowe popołudnie w Skokach doszło do dramatycznego zdarzenia. Pociąg śmiertelnie potrącił osobę przechodzącą przez torowisko. Z informacji od osoby zgłaszającej wynikało, że ofiara to 12-letnie dziecko. Ostatecznie okazało się, że potrącona osoba to 19-letni mężczyzna.