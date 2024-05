Tramwaj na Naramowice w Poznaniu. Społecznicy zbierają głosy za jak najszybszą budową. Możesz podpisać petycję

- Władze Miasta "niczym rak" wycofują się z wcześniejszych planów i deklaracji, co oznacza groźbę odłożenia inwestycji na "święte nigdy". To najważniejsza w tej chwili inwestycja tramwajowa w Poznaniu, która poprawi funkcjonowanie całego układu komunikacyjnego miasta - pisze we wstępie do petycji opublikowanej na stronie petycjeonline.com.