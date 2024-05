Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Gdzie iść w weekend 18 - 19 maja. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. wielkopolskim można uprawiać prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania tras sprawdzonych przez innych mieszkańców. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Sprawdź, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim

Które szlaki nordic walking w woj. wielkopolskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. wielkopolskim ma być od 11°C do 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. wielkopolskim ma być od 10°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 24%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Solankowa trasa rekreacyjna Początek trasy: Przedecz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,17 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 13 m

Suma zejść: 18 m Amatorom nordic walking trasę poleca Wssz

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Miejska Trasa Turystyczna Głogów Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,65 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 19 m

Suma zejść: 7 m Amatorom nordic walking trasę poleca Kalelu Głogów swoją nazwę zawdzięcza roślinie głogu, kiedyś licznie porastającej tutejszy teren. Jest jednym z najstarszych polskich miast – pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1010 r. Od około 989 r. na Ostrowie Tumskim, w miejscu gdzie dziś stoi Kolegiata (1), znajdował się piastowski gród. W 1109 r. wsławił się on bohaterską obroną przed wojskami cesarza Henryka V. W połowie XIII w. książę Konrad I głogowski lokował na lewym brzegu Odry miasto na prawie niemieckim. Rozwinęło się ono do roli jednego z najważniejszych ośrodków miejskich na Śląsku. Od XIV w. Głogów należał do Królestwa Czeskiego, od XVI w. będące częścią państwa Habsburgów. Od połowy XVIII w. Głogów dzielił losy Prus i kolejno, Niemiec. Miasto przez 270 lat zamknięte było w okowach twierdzy, co hamowało jego rozwój. W lutym 1945 r. Festung Glogau oblężona została przez armię radziecką. Siedmiotygodniowe walki zakończyły się katastrofalnym zniszczeniem miasta.

Po wojnie opustoszałe miasto ruin bardzo wolno zaludniało się polskim osadnikami. Od lat 60. Głogów szybko się rozwijał w oparciu o przemysł miedziowy; pod koniec XX w. osiągnął liczbę 70 tys. mieszkańców. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła kompleksowa odbudowa Starego Miasta.

Proponujemy spacer przez historię i teraźniejszość Głogowa, szlakiem najciekawszych zabytków naszego miasta. Oznaczyliśmy je kolejnymi liczbami – identycznymi ze znajdującymi się na tablicach lub kioskach z makietami, stojących przy zabytkach.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XXIII Konecki Maraton Pieszy 50 km Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 48,13 km

Czas trwania marszu: 11 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podejść: 3 149 m

Suma zejść: 3 183 m Amatorom nordic walking trasę poleca Jedrula77

120 osób wędrowało w sobotę po ziemi koneckiej. Wyruszyli ze Stąporkowa, by po pokonaniu 50 kilometrów zakończyć rajd przy ognisku w Sielpi. W niedzielny poranek piechurzy otrzymali dyplomy, medale i upominki.

Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego po raz 23. zaprosił amatorów długodystansowych marszów na Konecki Maraton Pieszy "Konecka 50-tka”. Zaproszenie przyjęli turyści nie tylko z powiatu koneckiego, ale także między innymi ze Skarżyska Kamiennej, Kielc, Opoczna, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego czy Wrocławia. W imprezie uczestniczyła także liczna grupa ze Słowacji. Trasa Maratonu: Stąporków - Błaszków -Wólka Plebańska - Murawki - Gagaty Sołtykowskie - Piekielny Szlak - Nadziejów - rez.Skałki Piekło pod Niekłaniem - Furmanów - Wielka Wieś - Grzybów - Czarniecka Góra - Czarna - Janów - Ostre Górki - Wąsosz Nowiny - Skałki Piekło - Piekło - Sielpia

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Wielkopolska dla fanów nordic walking. Pomysły na wycieczki pełne wrażeń

Na wycieczki nordic walking po Wielkopolsce proponujemy szlak budowli i kościołów drewnianych. Podążając tą trasą, połączycie wędrówki ze zwiedzaniem mniej znanych, a wyjątkowo uroczych zabytkowych obiektów. Na szlaku zobaczycie m.in. śliczne drewniane kościoły w Wełnie, Potulicach czy Obornikach, zabytkowe wiatraki (np. w Osiecznej), unikalny pałacyk myśliwski w Antoninie, dwór w Koszutach, a nawet całe skanseny dawnej zabudowy drewnianej w Russowie i Dziekanowicach.

Jeśli szukacie ciekawej trasy niedaleko Poznania, zaplanujcie wycieczkę do rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Nawet nie musicie opuszczać stoicy Wielkopolski, by tam dotrzeć – rezerwat znajduje się na Morasku w północnej części Poznania, przez co świetnie nadaje się na niedługie weekendowe wycieczki. Jak wskazuje nazwa, główną atrakcją są tu kratery meteorytów sprzed 5 tys. lat. Wiele z nich zalała woda i dziś przypominają raczej nieduże okrągłe jeziorka, ale nich was to nie zmyli – ziemia rezerwatu usiana jest odłamkami meteorytów. Największy fragment kosmicznej skały, jaki kiedykolwiek tu znaleziono, waży 261 kg i jest oficjalnie najcięższym meteorytem, znalezionym kiedykolwiek w Polsce.