Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 18 - 19 maja. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. wielkopolskim można trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek, które zostały sprawdzone przez innych. Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Na każdy tydzień przedstawiamy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Przekonaj się, co przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. wielkopolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 sprawdzone ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w woj. wielkopolskim ma być od 14°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 30%. W niedzielę 19 maja w woj. wielkopolskim ma być od 17°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 42%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Śladem I Wojny Światowej Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,66 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podejść: 180 m

Suma zejść: 118 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Fotoimpresje

Wycieczka piesza z Piaseczna której głównym celem było odwiedzenie Cmentarza Wojennego z 1915 roku w Jesówce, Cmentarz przy czerwonym szlaku rowerowym z Piaseczna do Czerska więc trudno tam nie trafić. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej . Powstał po roku 1915, kiedy to latem wojska niemieckie przerywając linię frontu ruszyły w kierunku na Warszawę i Dęblin. Doszło do zaciętych walk, wojska rosyjskie rozpoczęły odwrót. Cmentarz gromadzi prochy obu walczących stron, jak wskazują napisy na kamieniach nagrobnych, pochowano tu 76 Niemców i 124 Rosjan. Przed wejściem znajdują się mogiły dwóch żołnierzy AK.

Trasa bardzo łatwa i przyjemna.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łazienkowskim szlakiem króla Stasia Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,93 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 838 m

Suma zejść: 844 m Mar.now poleca tę trasę na marsz

Dopiero od 2009 r. Łazienki Królewskie zostały udostępnione jako teren rekreacyjny, ale tylko dla miłośników biegania. Rolkarzom i spacerującym z psami oraz oczywiście rowerzystom wstęp jest tu wciąż wzbroniony. Spacer, marsz czy jogging w Łazienkach warto zacząć od strony Ogrodu Botanicznego i placu Na Rozdrożu. Podążając Alejami Ujazdowskimi w kierunku ul. Gagarina skręcamy w pierwszą bramę wejściową do parku, zaraz za ogrodem botanicznym i udajemy się w prawo równolegle do ulicy. Po lewej mijamy pomnik siedzącego Henryka Sienkiewicza, a 50 m dalej widać już pomnik Chopina w otoczeniu róż, nad najmniejszym stawem parkowym, gdzie dop jesieni odbywają się w niedzielne wieczory koncerty chopinowskie. Obchodząc ogród różany w kierunku Belwederu znajdujemy schodki prowadzącego w dół do alejek parkowych i skręcamy po zejściu w prawo, kierując się na staw u podnóża Belwederu, a dalej - ku górze - do Świątyni Diany nad Stawem Belwederskim, przy której leża dwa wykute lwy. Obchodząc wokół staw docieramy w głąb parku, kierując się w prawo ku Nowej Pomarańczarni.

Docieramy dalej do Stawu Południowego Górnego, gdzie - próbując przejść na jego drugą stronę - docieramy do miejsca połączenia obu stawów przy rzeźbie Neptuna i pobliskiej kaskadzie. Choć z daleka widać już z mostu Pałac na Wodzie, rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostajemy jeszcze w zachodniej części parku i mijając plac zabaw i dawną ujeżdżalnię docieramy do folwarku. Wracamy w stronę Stawu Południowego Dolnego ku amfiteatrowi z 1790 r., wzorowanemu na starożytnych ruinach i przechodząc między widownią a sceną, gdzie zazwyczaj krzykliwie rozpychają się pawie, zmierzamy ku rzeźbie Satyrów. Dalej, obok pomnika J. Bema, dochodzimy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kolejno mijamy dom Narutowicza, nową stajnię i dawne wozownie. Za pomnikiem P. Wysockiego dochodzimy do Pałacu Myślewickiego, Muzeum J. Paderewskiego i Starej Kordegardy. Kierując się ku Agrykoli i wyjściu z parku dochodzimy do rzeźby - kartusza z herbem rodowym Stanisława Augusta.

Wychodząc na ulicę - jedynie na 30 m - mijamy pomnik Jana III Sobieskiego na koniu i za stawem wchodzimy znów na teren parkowy, kierując się prosto ku klasycystycznemu Pałacowi na Wodzie - od tyłu. Dochodzimy do frontu pałacowego, skąd rozpościera się szeroki widok na staw pałacowy, znajduje się tu także zegar słoneczny oraz rzeźby na tarasie pałacowym.

Udajemy się do wyjścia ku Al. Ujazdowskim - przechodząc z pałacu koło Nowej Kordegardy (gdzie mieści się obecnie modna kawiarnia) i dalej - Białego Domu, w którym 200 lat temu mieszkał, przebywający na wygnaniu, późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Podchodząc pod górę ku ulicy mijamy po prawej stronie Starą Kordegardę, gdzie często mieszczą się wystawy kwiatowe, po lewej zaś - pokaźny Wodozbiór. Docieramy do bramy, którą wchodziliśmy do Łazienek Królewskich i wracamy na pl. Na Rozdrożu, skąd wszystkimi autobusami dojedziemy w kierunku Nowego Świata i centrum Warszawy.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Tum - Łęczyca Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 1 529 m

Suma zejść: 1 532 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Wielogorski

Z Łęczycy do kolegiaty w Tumie, następnie przez urokliwe miasteczko Łęczyca.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Wielkopolska dla fanów nordic walking. Pomysły na wycieczki pełne wrażeń

Na wycieczki nordic walking po Wielkopolsce proponujemy szlak budowli i kościołów drewnianych. Podążając tą trasą, połączycie wędrówki ze zwiedzaniem mniej znanych, a wyjątkowo uroczych zabytkowych obiektów. Na szlaku zobaczycie m.in. śliczne drewniane kościoły w Wełnie, Potulicach czy Obornikach, zabytkowe wiatraki (np. w Osiecznej), unikalny pałacyk myśliwski w Antoninie, dwór w Koszutach, a nawet całe skanseny dawnej zabudowy drewnianej w Russowie i Dziekanowicach.

Jeśli szukacie ciekawej trasy niedaleko Poznania, zaplanujcie wycieczkę do rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Nawet nie musicie opuszczać stoicy Wielkopolski, by tam dotrzeć – rezerwat znajduje się na Morasku w północnej części Poznania, przez co świetnie nadaje się na niedługie weekendowe wycieczki. Jak wskazuje nazwa, główną atrakcją są tu kratery meteorytów sprzed 5 tys. lat. Wiele z nich zalała woda i dziś przypominają raczej nieduże okrągłe jeziorka, ale nich was to nie zmyli – ziemia rezerwatu usiana jest odłamkami meteorytów. Największy fragment kosmicznej skały, jaki kiedykolwiek tu znaleziono, waży 261 kg i jest oficjalnie najcięższym meteorytem, znalezionym kiedykolwiek w Polsce.