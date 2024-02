Trasy rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Zobacz podpowiedzi wypraw

Myślisz nad wycieczkę rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe po woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 5°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 63%. W niedzielę 25 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 3°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Biała Podl.-Serpelice Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 72 m Rowerzystom trasę poleca Adi1210 Trasa przejazdowa z Białej Podlaskiej do letniskowej miejscowości Serpelice położonej w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Na całości asfalt o różnej jakości.Trasa łatwa tylko pod koniec przed samymi Serpelicami zjazd ze stromej góry.Polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Miejska Górka Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 122 m

Suma zjazdów: 141 m Plantmar poleca tę trasę rowerzystom

Patrząc na mapę niejeden zapyta: Po co tam jechać ? Płasko, bezleśnie, monotonnie, nudno. Istotnie rejon Miejskiej Górki z racji nieco urodzajniejszych ziem pozbawiony jest lasów, nie ma też żadnych zjazdów ni podjazdów, nie ma też wytyczonych szlaków. Są za to wyboiste polne drogi i wąskie, lokalne asfalty (ok 40 %). Gmina ta kryje jednak wiele skarbów krajoznawczych. Należą do nich te typowe jak kościoły (w tym trzy drewniane), klasztor w Goruszkach, dworki i pałace (z pałacem w Dłoni na czele), architektura folwarczna jak i takie, które budzą zdziwienie. Właśnie w Konarach znajduje się jeden z dwóch krzyży pokutnych znanych z terenu Wielkopolski, tak typowych dla krajobrazu Dolnego Śląska. W Dłoni obok ruin zabytkowego browaru z XVIII w znajdziemy nad stawem uroczy pawilon chiński. W Nieparcie zobaczyć można ruiny zamku na wyspie oraz stadninę koni a w samej Miejskiej Górce drewniany wiatrak, wiekową cukrownię i profesjonalne boisko baseballowe miejscowej drużyny. Wierzę, że to wystarczające atrakcje aby zaplanować rowerowy wypad do gminy Miejska Górka.

Korzystałem z mapy Gmina Miejska Górka (1: 30 000), którą upolować można w Urzędzie Gminy.

🚲 Trasa rowerowa: Rogi - Stryków - Stare Skoszewy - Moskwa - Grabina - Kalonka - Rogi Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 984 m Gordi2008 poleca tę trasę Trasa bardzo malownicza i lekka, w sam raz na spokojną niedzielę. Biegnie z osiedla Rogi przez miejscowości z ładnymi widokami oraz luksusowymi rezydencjami.

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Trasę dla rowerzystów poleca Nasiol23

Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: I znów do Czerska. Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku.

Bilety do zamku nadal po 5 zł dla rowerzysty. 8 zł dla bez roweru. :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikroregion Chazy i Stawy Milickie Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 225 m

Suma zjazdów: 144 m Rowerzystom trasę poleca Plantmar

Mikroregion Chazy to obszar w dorzeczu Orli, teren osadnictwa śląskiego z XVI-XVII w. Chazacy - potomkowie osadników śląskich do dziś zachowali swą odrębność w kulturze i gwarze. Obecnie zamieszkują kilka wiosek skupionych wokół Zielonej Wsi.

Trasa jest kontynuacją szeregu moich wypraw wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, tak więc i tym razem fragmentami przebiega jej śladem odkrywając to, co pozostało do naszych czasów. Najczęściej to kamienie rzadziej słupki graniczne oraz budynki niemieckiej straży granicznej (Czarny Las, Gatka) ale natrafić też można na dobrze zachowane zapory drogowe w okolicy dawnej karczmy Zielony Jeleń.

Trasa łatwa dla tych, którzy nie stronią od jazdy polnymi drogami, niebyt przydatna dla rowerów miejskich i szosowych. Teren płaski, miejscami przejezdne łachy piasku. Połowa dystansu asfaltem.

Już na terenie Dolnego Śląska (za Gatką) mamy okazję poznać bogatą przyrodę tych okolic przejeżdżając wzdłuż rezerwatów Stawy Milickie (kompleks Radziądz) i Olszyny Niezgodzkie (obie drogi asfaltowe). Żółta Droga na południe od Niezgody utwardzona. Warto odwiedzić czatownię do obserwacji ptaków nad stawem Niezgoda oraz wieżę obserwacyjną nad Starym Stawem. W drodze powrotnej można zwiedzić zabytki Sarnowy oraz przystanąć nad grobem przywódcy Powstania Styczniowego - Stefana Bobrowskiego przy kościele w Łaszczynie. Teren bardzo ubogi w placówki gastronomiczne.

🚲 Trasa rowerowa: Złota Polska Jesień w Dolinie Bobru Początek trasy: Ostrów Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 217,54 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 436 m

Suma podjazdów: 1 737 m

Suma zjazdów: 1 711 m Pschemoo poleca tę trasę

Złota Polska Jesień w Dolinie Bobru Trasę można podzielić na trzy etapy: Dojazd z Lubina przez Chojnów, Bolesławiec i Złotoryję do Obszaru - Park Krajobrazowy Doliny Bobru - trasa łatwa, asfaltowa, drogami o małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu. Istniej również opcja transportu koleją Dolnośląską. Zasadnicza pętla w Dolinie Bobru - drogi lokalne, szosowe, o małym natężeniu ruchu. Tu już mamy sporo pojazdów, ładnych widoków i ciekawych miejsc, wartych zatrzymania się. Ostrzyca Proboszczowska, Zamek Wleń, Zapora Pilchowice i spory podjazd przez Janówek i Chrośnicę. W jesiennej scenerii trasa przepiękna. Powrót - po minięciu Świerzawy wycieczkę można zakończyć podziwiając Organy Wielisławskie. Dojazd do miejsca startu - szosa o średnim natężeniu ruchu zwłaszcza Złotoryja- Legnica. Trasę polecam, ze względów wizualnych pętla po Dolinie Bobru to prawdziwy sztos, dla lubiących spędzić więcej czasu na rowerze (jak ja) pełna trasa też da satysfakcję. Pozdrawiam i Szerokości

🚲 Trasa rowerowa: Z dala od zgiełku, podbialskie skarby. Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,33 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 209 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 248 m Rowerzystom trasę poleca Sowa.jakub1

Tym razem wycieczka krajoznawcza na północny zachód od Białej Podlaskiej. Tematem przewodnim trasy była ucieczka od zgiełku, samochodów, asfaltu, a rozkoszowanie się ciszą, spokojem, przyrodą i bogatym podlaskim krajobrazem. Trasa dedykowana jest dla osób szukających trochę wytchnienia, poznania ciekawych, często zapomnianych dróg i ucieczki gdzie się da od schematu, podróżowania tymi samymi drogami.

Dystans trasy to ok. 50 km. Na trasie zobaczyć można m.in. dolinę rzeki Klukówki, zalew w Witulinie, Rezerwat Przyrody "Chmielinne", Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej, dawna cerkiew unicka w Witulinie, dworki w Ludwinowie (trudno zobaczyć, własność prywatna) i Terebeli oraz piękną zabudową drewnianą mijanych wiosek, sporo krzyży przydrożnych i kilka kapliczek.

Uwaga ! Pętla po rezerwacie "Chmielinne" tylko dla wytrawnych rowerzystów, momentami bardzo podmokła droga, grząskie błoto, trudny wyjazd z powrotem na szosę, trzeba momentami prowadzić rower Dla osób, które nie chcą próbować swoich sił, proszę udać się od razu w kierunku Ludwinowa. Pogoda dziś była wyborna znów, słonecznie, a temperatura wręcz idealna.

🚲 Trasa rowerowa: Doliną Klukówki i Tocznej na Ruską Stronę Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 138,93 km

Czas trwania wyprawy: 25 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 812 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka z Białej Podlaskiej na ziemie Drohicką, wzdłuż dwóch rzek: Klukówki i Tocznej. Ruska strona to obecnie nazwa wsi nad Bugiem, na przeciwko Drohiczyna na lewym brzegu. Od wieków lewobrzeżną cześć Bugu w tym rejonie zasiedlała ludność rusińska. Mieszkańcy Drohiczyna po prawej stronie Bugu, stanowiący ludność polską, nazywali teren po drugiej stronie rzeki "Ruską Stroną". Nazwa została do dziś, pomimo, że ta cześć miasteczka już nie istnieje, z uwagi na losy dziejowe, kiedy teren ten będąc pod zaborami przynależał do różnych stron i miejsce stanowiło pas graniczny między nimi. Na trasie wiele dworków m.in. w Ludwinowie, Drobinie, Chotyczach, piękny zespół pałacowo-parkowy w Korczewie, liczne zabudowania drewniane wsi, młyny na rzekach, stare brukowane dukty, przepiękna przyroda wpisana m.in. w zachodnią krańcową cześć Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Po drugiej stronie Bugu, przeprawiając się promem zobaczyć można historyczną miejscowość Drohiczyn, która z swoimi licznymi świątyniami, górą zamkową, stanowi niezwykle popularne miejsce wycieczek w regionie.

Trasa na 2 dni. DYSTANS : ok.150 km

🚲 Trasa rowerowa: Bolimowski Park Krajobrazowy Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,47 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 523 m Rowerzystom trasę poleca Roku Początek z Suchej Zyrardowskiej. Pętla do Międzyborów, zahaczając o rzekę Rawkę, a także o pałac w Radziejowicach. Trasa łatwa i przyjemna, głównie prowadzi po szlakach, których w tej okolicy jest bardzo dużo i są dobrze oznakowane.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.