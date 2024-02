W sobotę jego zespół będzie chciał kreować grę.

- Przy Bułgarskiej nie można grać zamkniętego futbolu, jeśli się szanuje kibiców, DNA i historię klubu. Oczywiście są różne okresy w meczu i są momenty, kiedy trzeba zejść niżej i bronić. Nie będę deklarował, że zobaczymy, otwartego, ofensywnego Lecha. My chcemy to zrobić, pytanie, jak to wyjdzie. Chcemy mieć inicjatywę od pierwszej do ostatniej minuty - zarówno bez piłki jak i z piłką. Chcemy kontrolować spotkanie i tworzyć sytuacje. Dobrze organizować po stracie i stworzyć jak najwięcej sytuacji. Najważniejsze są trzy punkty