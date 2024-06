Trener Lecha Poznań zwiąże się nową umową. "Runda wiosenna pokazała, że trzeba szybciej dojrzewać i brać odpowiedzialność"

- To procesy zgodne z naszą filozofią, a my sięgnęliśmy jeszcze głębiej, niż w latach poprzednich. Fakt mniejszego doświadczenia niektórych zawodników grających w naszej drużynie wiosną jest oczywisty, ale na pewno nie można tego powiedzieć o umiejętnościach i potencjale. Te były porównywalne względem poprzednich roczników. Musimy jednak pamiętać, że brak tego doświadczenia może zachwiać balansem w rozwoju zawodnika, który wyraża pewność siebie przez wydajność i skuteczność działań na danym poziomie rywalizacji sportowej. Jestem daleki od oceny, że Centralna Liga Juniorów okazała się dla części z nich zbyt trudna, ale runda wiosenna pokazała, że trzeba szybciej dojrzewać i brać odpowiedzialność, co powinno znajdować odzwierciedlenie w codziennych zadaniach - powiedział na oficjalnej stronie Lecha Poznań, trener Bochiński.