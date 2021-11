Trenerzy po meczu Lech Poznań - Warta Poznań. Skorża: Niewiele udało się ugrać do przerwy. Szulczek: Derby rozstrzygnęły się polach karnych

- Gratuluję gospodarzom trzech punktów. Graliśmy w niedzielę z najlepszą drużyną w kraju i było to bardzo trudne spotkanie. Nasz plan na mecz był taki, że nie dopuścimy Lecha do strefy, z której Kolejorz zalicza najwięcej asyst. Chcieliśmy zamknąć dobrze środek i wiedzieliśmy o rotacjach u rywali w bocznych sektorach boiska. Dlatego postanowiliśmy zagrać w niskiej obronie w ustawieniu 1-6-3-1, aby Lech nie mógł dostawać się z piłką w newralgiczne strefy boiska. Było to dobrze realizowane przez moich piłkarzy. W pierwszej połowie nie przypominam sobie bardzo groźnej sytuacji Lecha. My mieliśmy swoją akcję po ataku pozycyjnym. Dobrze zrealizowaliśmy to, co trenowaliśmy. Szkoda tej akcji Zrelaka. Dobrze zaczęliśmy po przerwie i mieliśmy okazję Szymona Czyża. Wielka szkoda, że nie wpadła żadna bramka dla nas - komentował jako pierwszy niedzielne derby Dawid Szulczek.