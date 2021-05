Trwa przebudowa ulicy św. Wawrzyńca - mieszkańcy spotkali się z wykonawcą prac

W czasie budowy dewastowane są okoliczne ulice dojazdowe do św. Wawrzyńca. Trzeba temu przeciwdziałać – ustalili mieszkańcy z przedstawicielami Poznańskich Inwestycji Miejskich, Straży Miejskiej, Rady Osiedla Jeżyce i firmy Strabag Polska. Wykonawca prac zobowiązał się zatem do interwencyjnej naprawy chodników, zniszczonych przez ciężki sprzęt – w stopniu pozwalającym na bezpieczne z nich korzystanie, a po zakończeniu budowy odbuduje chodniki i pasy zieleni na ul. Janickiego. Jednocześnie mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do posesji, bo dojścia będą wygrodzone, a w miarę zmian w organizacji ruchu mieszkańcy będą o nich informowani. Straż Miejska będzie też częściej zaglądać na sąsiadujące z terenem budowy ulice, by zapobiegać źle parkującym samochodom. Ustalono też, że czyszczenie ulic będzie odbywało się wyłącznie na mokro, co ma ograniczyć zakurzenie.