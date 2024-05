Trwa remont ważnego skrzyżowania na Jeżycach w Poznaniu. Robotnicy pracują nawet w niedzielę! Ale remont i tak potrwa długo

- Remont na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kraszewskiego uniemożliwi ruch tramwajów zarówno na ulicy Dąbrowskiego (od mostu Teatralnego do Żeromskiego), jak i na Kraszewskiego (od Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej) – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Z tego powodu zmienionymi trasami będą kursować tramwaje linii nr 2, 8 i 18. „Dwójką" będzie można dojechać na Jeżyce do przystanku Starego ZOO, gdzie będzie kończyć (i rozpoczynać) trasę. „Ósemka" z Ogrodów pojedzie przez Przybyszewskiego, Grunwaldzką i Roosevelta do mostu Teatralnego i dalej stałą trasą, natomiast "osiemnastka" przez Przybyszewskiego i Grunwaldzką w kierunku most Dworcowego (i dalej stałą trasą).