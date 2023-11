Trwa świetna seria Wiary Lecha w IV lidze. Gol marzeń byłej gwiazdy Kolejorza

Świetna seria rozpoczęła się od meczu na własnym boisku przeciwko Tarnovii Tarnowo Podgórne. W tym pojedynku na prowadzenie wyprowadził DWL Siergiej Kriwiec.

- Kluczowe dla naszego zwycięstwa okazała się zmiana systemu gry w ostatnim kwadransie oraz charakter i determinacja zawodników. To właśnie te czynniki spowodowały, że już w doliczonym czasie stworzyliśmy sobie dwustuprocentową sytuację, którą zmarnował Daniel Mankiewicz. Nasz kapitan pokazał jednak charakter, bo w ostatniej minucie czasu doliczonego wywalczyliśmy rzut karny i to on wziął odpowiedzialność za wynik. Strzelił gola i zapewnił nam trzy punkty, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiara w sukces wszystkich zawodników będących na boisku. Myślę więc, że remis byłby sprawiedliwy, ale w poprzednich meczach my też często zasługiwaliśmy na punkty, a ostatecznie ich nie zdobywaliśmy. Można powiedzieć, że teraz role się odwróciły a los oddał nam to, co zabrał wcześniej