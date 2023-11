Trzy osoby zatruły się czadem w Wielkopolsce. Trafiły do szpitala Chrystian Ufa

Podwyższony poziom stężenia tlenku węgla powoduje zapaść w ciągu 20 minut oraz ryzyko zgonu po 2 godzinach. pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w miejscowości Prokopów w powiecie pleszewskim. Trzy osoby zatruły się czadem - zostały one natychmiastowo przetransportowane do szpitala.