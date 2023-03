Trzyosobowa rodzina z Białorusi została bez dachu nad głową. ZKZL Poznań spóźnia się z przekazaniem mieszkania komunalnego

Jak ustaliliśmy, po przesłaniu przez nas pytań do urzędu miasta, jego przedstawiciele skontaktowali się z panią Olgą.

Potwierdza to pani Olga.

- Dziś rano dostałam informację, że za dwa tygodnie mamy dostać to mieszkanie. Ale uwierzę dopiero, jak to się naprawdę wydarzy. Jutro wyprowadzimy się z dotychczasowego mieszkania i przez ten czas będziemy u przyjaciół, którzy zaoferowali nam swoją pomoc. Ale to nie powinno tak wyglądać, bo jeżeli nie dostaniemy tego mieszkania, to na koniec wylądujemy na ulicy. Nie rozumiem, dlaczego nas to spotkało - przyznaje.