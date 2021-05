TSA zagra na festiwalu w Jarocinie z okazji 40-lecia swojego debiutu

W 1981 roku zespół wziął udział w II Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Młodej Generacji, zdobywając na nim Nagrodę Publiczności - Złotego Kameleona. Przyszły wokalista zespołu - Marek Piekarczyk - występował wówczas w tym samym miejscu z zespołem Sektor A. Wkrótce potem dołączył do składu TSA.

- Od tego wszystko się zaczęło. Daliśmy koncert, który spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Jarocin to tak naprawdę miejsce narodzin zespołu TSA, bo tam właśnie doszło do spotkania i nawiązania współpracy z Markiem Piekarczykiem oraz managerem Jackiem Rzehakiem. To spowodowało, że mogliśmy zacząć grać koncerty w całej Polsce i zarejestrować pierwsze profesjonalne nagrania