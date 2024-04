Tu spotkasz drogowców we wtorek, 2 kwietnia. Sprawdź, gdzie będą remonty w Poznaniu zespół redakcji Głosu Wielkopolskiego

Dzięki naprawom takich dziur, jak ta jest w Poznaniu coraz mniej. ZDM Poznań

Poznańscy drogowcy nie odpuszczają walki o gładkie ulice bez dziur. A pracy jest wciąż sporo, dlatego wzięli się do niej już od razu po świętach Wielkanocnych. Codziennie informujemy Państwa, gdzie można ich spotkać, a co za tym idzie gdzie można spodziewać się utrudnień. Tutaj mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu we wtorek, 2 kwietnia.