Turyści w Powidzu są, gastronomia jest, pogoda jest, ale nie ma pomostów na Jeziorze Powidzkim. O co chodzi? [GALERIA]

Jezioro Powidzkie jest jednym z największych i najczystszych jezior w Polsce, znajduje się w powiecie Słupeckim na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Rok rocznie przyjeżdża nad nie tysiące turystów - nic w tym dziwnego, Powidz ma w sobie to coś, do czego chce się wracać. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się w Powidzu w to niedzielne popołudnie.

Remont jeszcze nie dobiegł końca

Niestety nadal słychać liczne komentarze turystów, dotyczące utrudnień związanych z remontem - rynek został wykluczony z możliwości parkowania, a to powoduje trudności w znalezieniu miejsca oraz tworzące się korki. Przyznać jednak należy, że prace postępują. - Według obecnego aneksu do umowy, po uwzględnieniu sytuacji pogodowej i wstrzymaniu prac styczeń-luty, a także ze względu na rozwiązania ustaw "covidowych", termin zakończenia całości to 20 czerwca br. - informuje wójt gminy Jakub Wójt.