Tutaj kręcono zdjęcia do serialu "Dewajtis". To piękne polskie skanseny. Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023]

Dewajtis to dąb, pod którym sporo się działo w powieści Marii Rodziewiczówny, a więc i w serialu. TVP podaje, że dąb, o którym pisała Maria Rodziewiczówna, najprawdopodobniej znajduje się w Woli Osowińskiej i ma przeszło 500 lat.

W serialu "występuje" dąb o 100 lat młodszy, ale jest również piękny co pierwowzór. Można go znaleźć na rzeką Czarną w Zalesiu Górnym w gminie Piaseczno.

- Tutaj w Zalesiu Górnym jego położenie pozwala na kręcenie inscenizacji we wszystkich kierunkach. To drzewo nie jest tak bardzo stare, ale jest bardzo piękne i jest zabytkiem przyrody. W związku z tym wszystkie te czynniki sprawiły, że wybraliśmy to miejsce - zdradziła w rozmowie dla "Przeglądu Piaseczyńskiego" Ilona Łepkowska.