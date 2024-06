Tych rzeczy nie może zająć komornik w 2024 roku. To jest zwolnione z egzekucji OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Komornik ma uprawnienia do odzyskiwania długów. Robi to jednak dopiero po wyroku sądu. Komornik jest gwarantem wykonania wyroku, czyli stara się wyegzekwować to co dłużnik musi oddać. Oczywiście komornik nie może zabrać wszystkiego. Zobaczcie, co jest zwolnione z egzekucji komorniczej w 2024 roku. Od lipca zajdą pewne zmiany!