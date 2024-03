Tyle kosztuje godzina oglądania telewizji. Sprawdź, ile płacisz! [11.03.2024]

Tyle kosztuje godzina oglądania telewizji. Sprawdź, ile płacisz! Decyzja o wyborze sprzętu o niskim zużyciu energii może przynieść korzyści finansowe sięgające nawet kilkuset złotych rocznie! Ta oszczędność stanowi wystarczającą kwotę, aby pokryć koszty wymarzonych wakacji. Czy jesteś zaciekawiony, ile kosztuje cię korzystanie z telewizji? Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Temat zużycia prądu przez telewizory jest kluczowy, a informacje na ten temat dostępne są na specyfikacjach różnych modeli. Producenci zazwyczaj udostępniają jeden z dwóch parametrów, które pozwalają ocenić ogólne zużycie energii elektrycznej: Pierwszym z tych parametrów jest szczytowy pobór mocy, informujący o maksymalnym zapotrzebowaniu na prąd, na przykład podczas osiągania najwyższej głośności i jasności ekranu. Drugi parametr to pobór mocy podczas normalnej pracy, uwzględniający również tryb uśpienia, gdy telewizory są nieużywane. Przy porównywaniu telewizorów wykonanych w tej samej technologii wyświetlania, modele o większej przekątnej ekranu zazwyczaj generują większe zużycie prądu, co jest zrozumiałe ze względu na większą powierzchnię matrycy podświetlającej. Ważne jest, aby sprawdzić te parametry podczas zakupu, aby dostosować zużycie prądu telewizora do własnych preferencji i potrzeb.

Porównanie zużycia prądu: telewizory kineskopowe vs. telewizory LED

W przeszłości starsze telewizory wyposażone w ekrany kineskopowe cechowały się znacznym zużyciem energii elektrycznej. Jednak obecnie stają się rzadkością w polskich domach, występują jedynie tam, gdzie telewizor pełni funkcję dodatkową, a użytkownicy nie stawiają wysokich wymagań co do jakości obrazu. Starsze modele charakteryzowały się również niską rozdzielczością obrazu i niewielką przekątną ekranu, co generowało dość wysokie zapotrzebowanie na energię, nawet do 200 watów, szczególnie w przypadku telewizorów o przekątnej poniżej 30 cali.

W kontraście do tego, telewizory LCD wykazują znacznie niższe zużycie prądu. Starsze modele zużywają około połowy mniej energii, jednocześnie oferując większą przekątną ekranu, co sprawia, że są bardziej energooszczędne. Nowocześniejsze telewizory posiadają jeszcze bardziej efektywne rozwiązania technologiczne, poprawiające jakość obrazu, dźwięku i wprowadzające różnorodne udogodnienia. W efekcie można stwierdzić, że posiadanie nowoczesnego telewizora niekoniecznie wiąże się z wyższym zużyciem prądu. Współczesne modele zużywają praktycznie trzykrotnie mniej energii elektrycznej, co sprawia, że inwestycja w nowoczesne rozwiązania staje się korzystna.

Koszt godziny oglądania telewizora - zestawienie

Należy także pamiętać o telewizorach plazmowych, które kiedyś cieszyły się popularnością. Pomimo atrakcyjnego obrazu, telewizory plazmowe cechowały się wysokim zużyciem energii elektrycznej, sięgającym nawet ponad 300 watów.

