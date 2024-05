Tym znanym osobom udało się pokonać nowotwór. 12 maja to Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Sprawdź objawy raka skóry

Jak mówią lekarza, czerniak to najłatwiejszy do wykrycia nowotwór, ponieważ znajduje się na skórze. Profilaktyka w jego przypadku w dużej mierze opiera się na regularnej obserwacji znamion i zmian na skórze.

Do charakterystycznych objawów czerniaka należą:

To właśnie one powinny nas zaniepokoić i skłonić do konsultacji z dermatologiem lub onkologiem.