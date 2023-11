Tym żyje Poznań: 15.11.2023 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Zwierzęta z Australii zamieszkały w poznańskim Zoo. Kanguroszczurnik pędzloogonowy i urokliwa kitanka lisia czekają na Was w Pawilonie Zwierząt Nocnych. 🦘Przyjechały do nas z Łódź, a teraz pracownicy poznańskiego ogrodu zoologicznego poszukują imienia dla jednego z nich! Macie jakieś pomysły? Podzielcie się nimi! 🤔 📸 Zoo Poznań Official Site