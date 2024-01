Tym żyje Poznań: 19.01.2024 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Szukacie inspiracji na styczniowe wyjście na miasto? Mamy dla Was kilka propozycji. 🥳 Wszystkich entuzjastów zimowej jazdy terenowej zapraszamy na Malta SKI. ⛷ Jeśli jesteście fanami słodkości, koniecznie wpadnijcie do Rogalowe Muzeum Poznania. 🥐 Podczas 32. Finału WOŚP na Rynku w samo południe zobaczycie pokazy psich sztuczek i sportów Golden Retriever WOŚP w Poznaniu. ❤ A jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić Wystawa Van Gogh, to teraz jest ostatnia szansa! Wystawa jest czynna do 28 stycznia. ✨🎨