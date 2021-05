Tymoteusz Puchacz żegna się na Instagramie z kibicami Lecha Poznań: "Jeszcze tu wrócimy i zdobędziemy Puchar oraz mistrzostwo Polski"

Moim marzeniem było zdobywanie bramek na Bułgarskiej dla najlepszych kibiców w Poslce od kiedy w wieku 11 lat zobaczyłem atmosferę i poznańskich kibiców. Wielkim honorem i zaszczytem było grac dla Was i świętować z Wami zwycięstwa oraz płakać po niepowodzeniach. Piłka nożna to emocje, a z Wami, wspólnie przeżyłem ich mnóstwo. Ja głównie zapamiętam te radosne chwile jak zdobycie wicemistrzostwa Polski, gra w Lidze Europy, czy wybieganie na boisko z opaska kapitana. To dla mnie znaczy więcej, niż jesteście sobie w stanie wyobrazić. A mam przyjaciela, dla którego znaczy to jeszcze więcej, bo to Wasz chłopak i póki ktoś nie odetnie mu nóg to będzie pracował na to, żeby z tą opaską przy Bułgarskiej wybiec przy pełnym stadionie. I zrobi to, bo wierzy w siebie tak bardzo jak wierze w niego ja. Poznań to miasto, które jest moim domem, Lech to cos więcej niż klub. Wrócę tu kiedyś z moimi przyjaciółmi i zdobędziemy dla Was Mistrzostwo i Puchar Polski. Wasz Puszka...