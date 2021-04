Uderzył kobietę w sklepie w Lesznie. Policja przesłuchuje świadków, a Kaufland analizuje zachowanie pracowników ochrony

- Policjanci na miejscu wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia, ustalając ich tożsamość. Już na miejscu ustalono tożsamość mężczyzny. Zabezpieczono też całość zapisu monitoringu, żeby wyjaśnić to zajście. Przesłuchano też zawiadamiającą – mówi Marta Żymełka. - Sprawa ma charakter prywatno-skargowy, a zachowanie tego mężczyzny było dość bulwersujące, dlatego zwróciliśmy się do leszczyńskiej prokuratury o objęcie jej ściganiem z urzędu. Prokuratura przychyliła się do tego wniosku i akta ponownie wróciły do nas – tłumaczy.