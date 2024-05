Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [16.05.2024 r.]

Co dzisiaj robi Ula z "Klanu"?

Po długim pobycie na planie "Klanu" , Aleksandra Niżyńska postanowiła zmienić kierunek swojej kariery. Studia stały się dla niej priorytetem, a pasja do pracy badawczej i socjologicznej stała się głównym celem. Podczas wywiadu dla "Dzień Dobry TVN" przyznała, że odnajduje się lepiej w badaniach niż na planie filmowym.

Co dzisiaj robi Ula z "Klanu"?

Jej kariera zawodowa rozwijała się m. in. w Instytucie Spraw Publicznych, Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii oraz w Obserwatorium Równości Płci. Nie tylko angażuje się w analizę polityki i praw kobiet, ale również działa aktywnie na rzecz równości płci, aktywnego ojcostwa i partnerstwa w związkach.

Pasja i zaangażowanie Aleksandry Niżyńskiej

Aleksandra Niżyńska nie zapomniała także o swojej pasji artystycznej. Regularnie tańczy jazz w Warszawskim Studiu Tańca, wyrażając swoją kreatywność i wytrwałość w tej dziedzinie. W programie "Dzień Dobry TVN" podkreślała, że lata spędzone w aktorstwie przyczyniły się do jej rozwoju. Jednocześnie docenia jednak możliwość eksploracji innych obszarów życia.

Chociaż wiele się zmieniło od czasów "Klanu", to jedno pozostało niezmienne - charakterystyczny głos Aleksandry Niżyńskiej. Mimo upływu lat wciąż brzmi on tak samo, jak w czasach popularnego serialu. Jednak jej wygląd uległ pewnym metamorfozom.