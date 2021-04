Ulgi dla honorowych krwiodawców i dawców przeszczepu. W 2022 roku mniej zapłacą za bilet do miejskich instytucji - teatru czy na basen

Brakuje krwi. Zachętą mają być przywileje, dwa dni wolnego i zniżki na bilety transportu publicznego. Czy to zachęci potencjalnych dawców?

We wtorek weszły w życie przepisy, w myśl których każdy dawca oddający krew lub jej składniki w czasie epidemii, otrzyma dwa dni wolnego od pracy, a jeżeli odda krew lub jej składniki trzy razy w przeciągu pół roku, będzie mógł skorzystać z 33-procentowej zniżki na bilety transportu publicznego. Ma to zachęcić ewentualnych dawców do liczniejszego oddawania krwi, której dramatycznie brakuje w całej Polsce.