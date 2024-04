UM Poznań: Najnowsze informacje z 11.04.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Szkoła, w programie której przewidziane są zajęcia z szycia, gotowania czy prac stolarskich! Agata Ryniecka i Magdalena Oliwiecka to pionierki z Poznania, które prowadzą Wolną Szkołę na Morasku. Zakątek stworzony z niesamowitą pasją i uważnością. Dzieci, które do niej uczęszczają zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną. 🔨🪛✂️ Zdecydowanie zaliczamy dziewczyny do grona Pozytywnie zakręconych mieszkańców Poznania. 👏 Fundacja "Przestrzeń Przylesie"